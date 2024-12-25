Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы, так как это может ослабить государство. Об этом он заявил в интервью телеканалу «5 канал».
«И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — предупредил он. Порошенко критически отозвался о сторонниках возобновления выборов, называя их распространителями российской информационно-психологической операции.
Также Порошенко подчеркнул, что для достижения мира в следующем году Украине необходимо обеспечить поддержку со стороны США и Евросоюза. Активно бороться с коррупцией и некомпетентностью, а также сохранять национальное единство.
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, выразил мнение, что в случае проведения выборов большинство граждан страны окажет поддержку политическим деятелям, настроенным на мирные отношения с РФ, и отдадут свои голоса против действующего президента Владимира Зеленского, передает RT. В соответствии с Конституцией Украины, в период военного положения возможно продление сроков полномочий парламента. Однако положения о продлении полномочий президента в документе не содержится. В рамках беседы с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин указывал на утрату легитимности Зеленского после окончания его срока пребывания у власти, ссылаясь на этот аспект конституции, напоминает телеканал 360.
*Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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