25 декабря 2024

Порошенко*: на Украине нельзя проводить выборы из-за риска ее потерять

© Служба новостей «URA.RU»
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Порошенко* заявил о потере Украины в случае выборов
Порошенко* заявил о потере Украины в случае выборов Фото:

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы, так как это может ослабить государство. Об этом он заявил в интервью телеканалу «5 канал».

«И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — предупредил он. Порошенко критически отозвался о сторонниках возобновления выборов, называя их распространителями российской информационно-психологической операции.

Также Порошенко подчеркнул, что для достижения мира в следующем году Украине необходимо обеспечить поддержку со стороны США и Евросоюза. Активно бороться с коррупцией и некомпетентностью, а также сохранять национальное единство.

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, выразил мнение, что в случае проведения выборов большинство граждан страны окажет поддержку политическим деятелям, настроенным на мирные отношения с РФ, и отдадут свои голоса против действующего президента Владимира Зеленского, передает RT. В соответствии с Конституцией Украины, в период военного положения возможно продление сроков полномочий парламента. Однако положения о продлении полномочий президента в документе не содержится. В рамках беседы с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин указывал на утрату легитимности Зеленского после окончания его срока пребывания у власти, ссылаясь на этот аспект конституции, напоминает телеканал 360.

*Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил мнение, что на территории Украины в ближайшее время не следует проводить выборы, так как это может ослабить государство. Об этом он заявил в интервью телеканалу «5 канал». «И отдельные недальновидные политиканы, которые хотят прорваться к власти, не понимают, что мы можем из-за этих процессов потерять Украину», — предупредил он. Порошенко критически отозвался о сторонниках возобновления выборов, называя их распространителями российской информационно-психологической операции. Также Порошенко подчеркнул, что для достижения мира в следующем году Украине необходимо обеспечить поддержку со стороны США и Евросоюза. Активно бороться с коррупцией и некомпетентностью, а также сохранять национальное единство. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, выразил мнение, что в случае проведения выборов большинство граждан страны окажет поддержку политическим деятелям, настроенным на мирные отношения с РФ, и отдадут свои голоса против действующего президента Владимира Зеленского, передает RT. В соответствии с Конституцией Украины, в период военного положения возможно продление сроков полномочий парламента. Однако положения о продлении полномочий президента в документе не содержится. В рамках беседы с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин указывал на утрату легитимности Зеленского после окончания его срока пребывания у власти, ссылаясь на этот аспект конституции, напоминает телеканал 360. *Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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