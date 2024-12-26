Путин ужесточил требования к рекламе кредитов

В рекламе кредитов в России должна будет присутствовать предупреждающая фраза. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
Из документа закона, опубликованного на сайте официальных правовых актов, следует, что рекламодатель при размещении рекламы на ТВ обязан будет включить в нее текстовое предупреждение «Изучите все условия кредита» или упоминание всех условий, влияющих на полную стоимость займа. Это предупреждение должно занимать не менее 5% площади кадра. При размещении соответствующей рекламы на радио, там, не менее трех секунд, должен прозвучать аналогичный текст. Эта мера направлена на уменьшение импульсивных кредитов.
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