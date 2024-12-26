В Екатеринбурге отправили в СИЗО участника банды обнальщиков

Ларин пробудет под стражей до 23 февраля (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу участника банды обнальщиков Кирилла Ларина, которого задержали 24 декабря. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе инстанции.

«В суд с ходатайством о помещении под стражу обратилось следствие. В СИЗО Ларин будет до 23 февраля», — пояснили там. Мужчине предъявили обвинения по пункту «б» части второй статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

При задержании у Ларина обнаружили удостоверение с надписью «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов». По одной из версий, мужчина знал, что за ним придут, и собирался уехать за границу, именно поэтому суд отправил его под стражу. Как пояснил источник URA.RU, в криминальных кругах арестованного называют Кирюсик, а на момент задержания он сотрудничал с этнической ОПГ «Султановские» (занимаются незаконным обналом).