В Екатеринбурге задержана этническая ОПГ «Султановские», занимающаяся незаконным обналом. Среди задержанных — криминальный элемент по кличке Кирюсик. Как сообщил URA.RU источник, он может быть причастен к поджогу автомобиля приближенного авторитетного бизнесмена Бормана — Валеры Татарина.
«24 декабря у ТЦ „Дирижабль“ была задержана этническая группа, занимавшаяся незаконным обналом. В машинах задержанных найдены крупные суммы денег, оружие. Среди персонажей — чудесный человек, расписанный крестами, Кирилл Ларин», — сообщает официальный telegram-канал пресс-службы мэрии Екатеринбурга. Этот же паблик показал и кадры с места происшествия. На них видно мужчину в татуировках, лежащего на полу. На удостоверении с фамилией Ларина красуется надпись: «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов».
Как пояснил источник URA.RU, речь идет о криминальном элементе по кличке Кирюсик. «Сам он и его бригада не из „Султановских“, но сейчас в моменте двигается с ними. Они переходят из коллектива в коллектив. Вероятнее всего, он и жег тачки», — сказал собеседник агентства.
Массовый поджог иномарок случился в ночь на 21 декабря на улице Волгоградской. Двое неизвестных подожгли Range Rover, с которого огонь перекинулся на другие авто. Выгоревшая машина принадлежала некому Валере Татарину — другу авторитетного бизнесмена Бормана. «Султановские» через фирму Татарина обналичили 10 млн рублей, но Борман с другом якобы кинули их на деньги. Возник конфликт, который закончился тем, что «Султановские» в отместку и с целью припугнуть сожгли Татарину автомобиль.
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