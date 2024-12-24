24 декабря 2024

«Кирюсик жег тачки»: в Екатеринбурге задержали членов скандальной ОПГ. Фото

В Екатеринбурге задержана группировка «Султановские», причастная к поджогу авто
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные сейчас в СИЗО и ожидают избрания меры пресечения Фото:

В Екатеринбурге задержана этническая ОПГ «Султановские», занимающаяся незаконным обналом. Среди задержанных — криминальный элемент по кличке Кирюсик. Как сообщил URA.RU источник, он может быть причастен к поджогу автомобиля приближенного авторитетного бизнесмена Бормана — Валеры Татарина.

«24 декабря у ТЦ „Дирижабль“ была задержана этническая группа, занимавшаяся незаконным обналом. В машинах задержанных найдены крупные суммы денег, оружие. Среди персонажей — чудесный человек, расписанный крестами, Кирилл Ларин», — сообщает официальный telegram-канал пресс-службы мэрии Екатеринбурга. Этот же паблик показал и кадры с места происшествия. На них видно мужчину в татуировках, лежащего на полу. На удостоверении с фамилией Ларина красуется надпись: «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов».

Как пояснил источник URA.RU, речь идет о криминальном элементе по кличке Кирюсик. «Сам он и его бригада не из „Султановских“, но сейчас в моменте двигается с ними. Они переходят из коллектива в коллектив. Вероятнее всего, он и жег тачки», — сказал собеседник агентства.

Массовый поджог иномарок случился в ночь на 21 декабря на улице Волгоградской. Двое неизвестных подожгли Range Rover, с которого огонь перекинулся на другие авто. Выгоревшая машина принадлежала некому Валере Татарину — другу авторитетного бизнесмена Бормана. «Султановские» через фирму Татарина обналичили 10 млн рублей, но Борман с другом якобы кинули их на деньги. Возник конфликт, который закончился тем, что «Султановские» в отместку и с целью припугнуть сожгли Татарину автомобиль.

Задержанных клали прямо на землю
Задержанных клали прямо на землю
Фото:
Ларин любил пугать своей «корочкой» людей
Ларин любил пугать своей «корочкой» людей
Фото:
«Султановские» могут быть причастны к поджогу
«Султановские» могут быть причастны к поджогу
Фото:
Кирюсик сейчас сотрудничает с «Султановскими»
Кирюсик сейчас сотрудничает с «Султановскими»
Фото:

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В Екатеринбурге задержана этническая ОПГ «Султановские», занимающаяся незаконным обналом. Среди задержанных — криминальный элемент по кличке Кирюсик. Как сообщил URA.RU источник, он может быть причастен к поджогу автомобиля приближенного авторитетного бизнесмена Бормана — Валеры Татарина. «24 декабря у ТЦ „Дирижабль“ была задержана этническая группа, занимавшаяся незаконным обналом. В машинах задержанных найдены крупные суммы денег, оружие. Среди персонажей — чудесный человек, расписанный крестами, Кирилл Ларин», — сообщает официальный telegram-канал пресс-службы мэрии Екатеринбурга. Этот же паблик показал и кадры с места происшествия. На них видно мужчину в татуировках, лежащего на полу. На удостоверении с фамилией Ларина красуется надпись: «Главное управление по борьбе с организованной преступностью. Лига ветеранов». Как пояснил источник URA.RU, речь идет о криминальном элементе по кличке Кирюсик. «Сам он и его бригада не из „Султановских“, но сейчас в моменте двигается с ними. Они переходят из коллектива в коллектив. Вероятнее всего, он и жег тачки», — сказал собеседник агентства. Массовый поджог иномарок случился в ночь на 21 декабря на улице Волгоградской. Двое неизвестных подожгли Range Rover, с которого огонь перекинулся на другие авто. Выгоревшая машина принадлежала некому Валере Татарину — другу авторитетного бизнесмена Бормана. «Султановские» через фирму Татарина обналичили 10 млн рублей, но Борман с другом якобы кинули их на деньги. Возник конфликт, который закончился тем, что «Султановские» в отместку и с целью припугнуть сожгли Татарину автомобиль.
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