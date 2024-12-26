Врач назвала важные моменты для занятий спортом зимой

Зимние виды спорта на свежем воздухе могут быть полезны для здоровья при соблюдении определенных условий. Об этом URA.RU заявила врач-терапевт, невролог медицинской компании СберЗдоровье Полина Лепилова. Она подчеркнула, что важно учитывать индивидуальные особенности и физическую подготовку каждого человека.
«Тренироваться на свежем воздухе взрослому человеку полезно даже в зимнее время года: оптимально, если температура воздуха будет не ниже -25°С . Однако важно учитывать индивидуальные особенности организма и физическую подготовку», — рекомендует врач. Она подчеркнула, что людям, начинающим заниматься зимними видами спорта, или тем, кто страдает от хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма или болезнь Рейно, которая характеризуется сосудистыми спазмами при низких температурах или в стрессовых ситуациях, рекомендуется выбирать для тренировок более теплую погоду.
Врач также акцентировала внимание на необходимости правильного выбора одежды для зимних тренировок. Особенно важно использовать мембранную ткань, которая помогает поддерживать тепло и отводить влагу с поверхности кожи. Помимо этого, Лепилова советует использовать принцип многослойности одежды, что позволяет регулировать комфортную температуру тела в зависимости от интенсивности тренировки.
Невролог заявила, что при занятии спортом зимой следует внимательно следить за своим состоянием. Симптомы переохлаждения включают онемение и покалывание в конечностях, изменение цвета кожи, затруднение дыхания, ощущение сдавления в груди, слабость и нарушение координации. При появлении этих признаков необходимо немедленно прекратить тренировку и попытаться согреться.
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