ЕАЭС подписал соглашение о единой системе транзита с другими странами

На заседании Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о создании единой системы таможенного транзита между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьими странами. Об этом сообщило Министерство экономического развития России.
«Данная система позволит интегрировать системы прослеживаемости транзита за счет взаимно признаваемых электронных деклараций и навигационных пломб. Это поможет ускорить трансграничные перевозки и снизить нагрузку на бизнес», — отметил министр экономического развития Максим Решетников, его слова передает РБК.
Ожидается, что новая система существенно упростит процесс таможенного оформления, сократит время на транзит и уменьшит затраты для предпринимателей, занимающихся международными перевозками. Эксперты считают, что к третьим сторонам можно отнести Узбекистан, Китай, Турцию, Иран и Индию. На заседании Высшего совета также было рассмотрено начало действия постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, которое заменит действующее временное соглашение.
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