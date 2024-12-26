ЕАЭС подписал соглашение о единой системе транзита с другими странами

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Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашения о единой системе таможенного транзита
Лидеры стран ЕАЭС подписали соглашения о единой системе таможенного транзита Фото:

На заседании Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о создании единой системы таможенного транзита между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьими странами. Об этом сообщило Министерство экономического развития России.

«Данная система позволит интегрировать системы прослеживаемости транзита за счет взаимно признаваемых электронных деклараций и навигационных пломб. Это поможет ускорить трансграничные перевозки и снизить нагрузку на бизнес», — отметил министр экономического развития Максим Решетников, его слова передает РБК.

Ожидается, что новая система существенно упростит процесс таможенного оформления, сократит время на транзит и уменьшит затраты для предпринимателей, занимающихся международными перевозками. Эксперты считают, что к третьим сторонам можно отнести Узбекистан, Китай, Турцию, Иран и Индию. На заседании Высшего совета также было рассмотрено начало действия постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, которое заменит действующее временное соглашение.

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На заседании Высшего Евразийского экономического совета было подписано соглашение о создании единой системы таможенного транзита между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьими странами. Об этом сообщило Министерство экономического развития России. «Данная система позволит интегрировать системы прослеживаемости транзита за счет взаимно признаваемых электронных деклараций и навигационных пломб. Это поможет ускорить трансграничные перевозки и снизить нагрузку на бизнес», — отметил министр экономического развития Максим Решетников, его слова передает РБК. Ожидается, что новая система существенно упростит процесс таможенного оформления, сократит время на транзит и уменьшит затраты для предпринимателей, занимающихся международными перевозками. Эксперты считают, что к третьим сторонам можно отнести Узбекистан, Китай, Турцию, Иран и Индию. На заседании Высшего совета также было рассмотрено начало действия постоянного соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, которое заменит действующее временное соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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