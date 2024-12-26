В Кремле рассчитывают на рост доходов россиян в 2025 году

Путин: рассчитываем на дальнейший рост доходов населения РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин надеется на рост доходов населения России
Путин надеется на рост доходов населения России Фото:

По словам президента России Владимира Путина, власти ожидают увеличения доходов граждан в 2025 году. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.

«Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения, разумеется», — поделился Путин на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Заявление было сделано в контексте обсуждения экономических перспектив страны на ближайшие годы. 

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По словам президента России Владимира Путина, власти ожидают увеличения доходов граждан в 2025 году. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами. «Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения, разумеется», — поделился Путин на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Заявление было сделано в контексте обсуждения экономических перспектив страны на ближайшие годы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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