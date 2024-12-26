В Кремле рассчитывают на рост доходов россиян в 2025 году

Путин надеется на рост доходов населения России
По словам президента России Владимира Путина, власти ожидают увеличения доходов граждан в 2025 году. Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами.
«Рассчитываем на дальнейший рост доходов населения, разумеется», — поделился Путин на пресс-подходе, передает корреспондент URA.RU. Заявление было сделано в контексте обсуждения экономических перспектив страны на ближайшие годы.
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