Путин: Россия может применить «Орешник» снова

Россия применит баллистическую ракету средней дальности «Орешник» в случае необходимости, однако не будет спешить. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Если нужно будет, мы увидим, что требуется применение более мощного оружия средней дальности, мы, конечно, его используем, но мы не спешим, у нас ведь это не секрет», — заявил Владимир Путин на пресс-подходе после заседании ЕАЭС, его слова передает корреспондент URA.RU. Глава государства подчеркнул, что Россия всегда отвечает зеркально, использует, по сути, то же, что Украина использовала против нее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.