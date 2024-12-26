26 декабря 2024

Владелец пасеки в Прикамье выплатит компенсацию пострадавшему от укусов пчел

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пчеловодство мешало соседям заниматься огородничеством
Пчеловодство мешало соседям заниматься огородничеством Фото:

Владельца пасеки в Платошино Пермского края обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему от укусов пчел. Об этом рассказала пресс-служба краевого суда.

«С хозяина пасеки взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей», — указано в материалах дела. В суде был подтвержден факт обращения пострадавшего в больницу из-за аллергической реакции после укусов пчел.

Истцов было несколько. Соседи жаловались на постоянные нападки насекомых. Людям приходилось все время ходить в плотной одежде и надевать головные уборы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владельца пасеки в Платошино Пермского края обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему от укусов пчел. Об этом рассказала пресс-служба краевого суда. «С хозяина пасеки взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей», — указано в материалах дела. В суде был подтвержден факт обращения пострадавшего в больницу из-за аллергической реакции после укусов пчел. Истцов было несколько. Соседи жаловались на постоянные нападки насекомых. Людям приходилось все время ходить в плотной одежде и надевать головные уборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...