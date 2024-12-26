Владелец пасеки в Прикамье выплатит компенсацию пострадавшему от укусов пчел

Пчеловодство мешало соседям заниматься огородничеством
Владельца пасеки в Платошино Пермского края обязали выплатить 20 тысяч рублей в качестве компенсации пострадавшему от укусов пчел. Об этом рассказала пресс-служба краевого суда.
«С хозяина пасеки взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей», — указано в материалах дела. В суде был подтвержден факт обращения пострадавшего в больницу из-за аллергической реакции после укусов пчел.
Истцов было несколько. Соседи жаловались на постоянные нападки насекомых. Людям приходилось все время ходить в плотной одежде и надевать головные уборы.
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