Аэропорт Петербурга подключат к ветке метро

В будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Об этом сообщил Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».
«По поручению президента России мы прорабатываем продолжение „красной“ линии — Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“. Большой проект, серьёзный, непростой, но президент нас поддержал, начинаем проектирование следующей станции за „Проспектом Ветеранов“, — поделился новостью губернатор Северной столицы.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го
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