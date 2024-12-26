26 декабря 2024

Аэропорт Петербурга подключат к ветке метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта
Жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта Фото:

В будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Об этом сообщил Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд».

«По поручению президента России мы прорабатываем продолжение „красной“ линии — Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“. Большой проект, серьёзный, непростой, но президент нас поддержал, начинаем проектирование следующей станции за „Проспектом Ветеранов“, — поделился новостью губернатор Северной столицы.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го

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В будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Об этом сообщил Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». «По поручению президента России мы прорабатываем продолжение „красной“ линии — Пулково до „Экспофорума“ и „Технологической долины“. Большой проект, серьёзный, непростой, но президент нас поддержал, начинаем проектирование следующей станции за „Проспектом Ветеранов“, — поделился новостью губернатор Северной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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