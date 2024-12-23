Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метро

Администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.
«Вероятно, новые станции будут добавлены [в генплан], где-то трассировка изменена», — поделился собеседник. По его данным, возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го, уточнил источник.
Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.
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