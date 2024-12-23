23 декабря 2024

Мэрия Екатеринбурга бронирует земли под новые станции метро

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция метро 1905 года. Екатеринбург, транспорт, метрополитен, метро, вагон метро, станция 1905 года
Руководство города мечтает продлить действующую ветку или построить новую Фото:

Администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

«Вероятно, новые станции будут добавлены [в генплан], где-то трассировка изменена», — поделился собеседник. По его данным, возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го, уточнил источник.

Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.

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Администрация Екатеринбурга готовится поменять генплан города, включив в него новые станции метро. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Вероятно, новые станции будут добавлены [в генплан], где-то трассировка изменена», — поделился собеседник. По его данным, возможно, на карту нанесут депо в Академическом районе. Утвердят новую версию генплана максимум к концу июня 2025-го, уточнил источник. Летом URA.RU рассказывало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной». Подробнее — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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