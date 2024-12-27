В Москве уничтожены готовившие теракт члены исламистской группировки

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который планировали члены исламистской ячейки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Ячейка состояла из выходцев из Центральной Азии, которые собирались взорвать автомобиль с газовыми баллонами у одного из отделов полиции в столичном регионе.
Злоумышленники были выявлены силовиками в процессе сбора информации о выбранном объекте для террористической атаки. Они приобрели автомобиль, поместили в него газовые баллоны с пропаном и приступили к созданию самодельного взрывного устройства. При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем сотрудников ФСБ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.