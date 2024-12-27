В Москве уничтожены готовившие теракт члены исламистской группировки

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, фсб, шеврон, федеральная служба безопасности
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве Фото:

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который планировали члены исламистской ячейки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Ячейка состояла из выходцев из Центральной Азии, которые собирались взорвать автомобиль с газовыми баллонами у одного из отделов полиции в столичном регионе.

Злоумышленники были выявлены силовиками в процессе сбора информации о выбранном объекте для террористической атаки. Они приобрели автомобиль, поместили в него газовые баллоны с пропаном и приступили к созданию самодельного взрывного устройства. При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем сотрудников ФСБ.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Москве, который планировали члены исламистской ячейки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ). Ячейка состояла из выходцев из Центральной Азии, которые собирались взорвать автомобиль с газовыми баллонами у одного из отделов полиции в столичном регионе. Злоумышленники были выявлены силовиками в процессе сбора информации о выбранном объекте для террористической атаки. Они приобрели автомобиль, поместили в него газовые баллоны с пропаном и приступили к созданию самодельного взрывного устройства. При попытке задержания террористы оказали вооруженное сопротивление, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем сотрудников ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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