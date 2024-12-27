Пермякам рассказали, как правильно выбрать красную икру

В преддверии новогодних праздников пермский Роспотребнадзор напомнил жителям края о правилах выбора красной икры. И категорически не рекомендовал приобретать этот продукт питания с рук.
«Икринки натурального продукта однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки — „сдувшиеся“, вероятно, икру уже размораживали. На вкус икра не должна горчить, пахнуть подсолнечным маслом или прогорклым жиром — это признаки нарушения технологии производства и хранения», — говорится на сайте ведомства. Икру, упакованную в стеклянные банки, можно рассмотреть на цвет, определить размер и качество зерна.
Для покупки красной икры в жестяных банках тоже есть свои правила:
- Внимательно прочитайте этикету, на ней должно быть написано название рыбы, из которой была изъята икра, дата изготовления и дата фасовки
- Маркировка обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «икра», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р» — надпись должна быть «выбита» изнутри
- Не приобретайте икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 года она была запрещена. Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213
- Крышка банки не должна проминаться и не должна быть вздутой. Икра должна заполнять банку полностью
Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, а рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость.
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