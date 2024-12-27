Кадыров объявил 28 декабря Днем траура

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В Чечне объявлен траур после крушение пассажирского самолета
В Чечне объявлен траур после крушение пассажирского самолета Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В Чечне 28 декабря объявлен днем траура после крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан), где погибли несколько десятков человек. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадров. 

«В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау, постановляю объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — заявил Кадыров. Его слова приводит ТАСС. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. В Чечне в этот день будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи.

Самолет Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения могло стать внешнее воздействие. Он добавил, что использованный тип вооружения будет установлен следствием. 

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В Чечне 28 декабря объявлен днем траура после крушения пассажирского самолета Embraer 190 в Актау (Казахстан), где погибли несколько десятков человек. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадров.  «В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку — Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау, постановляю объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря», — заявил Кадыров. Его слова приводит ТАСС. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших. В Чечне в этот день будут приспущены государственные флаги, а также отменены все развлекательные мероприятия и передачи. Самолет Embraer 190, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря. На борту находилось 67 человек, включая пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 пассажирам. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения могло стать внешнее воздействие. Он добавил, что использованный тип вооружения будет установлен следствием. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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