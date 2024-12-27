В Петербурге дали старт строительству развязки к аэропорту Пулково

Строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково началось на 681-м километре федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге. Проект направлен на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров в условиях растущего пассажиропотока воздушной гавани. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берет начало на 681-м км трассы М-11 „Нева“, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы», — цитирует слова Марата Хуснуллина сайт Правительства России.
Протяженность новой транспортной развязки составит 5,5 км. Строительство развязки позволит не только улучшить инфраструктуру для аэропорта, но и значительно повысит транспортную доступность Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как сообщало URA.RU ранее, в будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Для этого прорабатывается продолжение «красной» линии — Пулково до «Экспофорума» и «Технологической долины».
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