В Петербурге дали старт строительству развязки к аэропорту Пулково

28 декабря 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Трасса до аэропорта Пулково станет более комфортной для водителей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково началось на 681-м километре федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге. Проект направлен на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров в условиях растущего пассажиропотока воздушной гавани. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берет начало на 681-м км трассы М-11 „Нева“, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы», — цитирует слова Марата Хуснуллина сайт Правительства России. Протяженность новой транспортной развязки составит 5,5 км. Строительство развязки позволит не только улучшить инфраструктуру для аэропорта, но и значительно повысит транспортную доступность Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщало URA.RU ранее, в будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Для этого прорабатывается продолжение «красной» линии — Пулково до «Экспофорума» и «Технологической долины». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство транспортной развязки к аэропорту Пулково началось на 681-м километре федеральной автомобильной дороги М-11 «Нева» в Санкт-Петербурге. Проект направлен на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров в условиях растущего пассажиропотока воздушной гавани. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. «Стартовало строительство новой подъездной автомобильной дороги к аэропорту Пулково, которая берет начало на 681-м км трассы М-11 „Нева“, далее пересекает Пулковское шоссе и примыкает непосредственно к въезду в аэропорт. Реализация этого проекта позволит создать альтернативный маршрут движения к воздушной гавани с использованием скоростной трассы», — цитирует слова Марата Хуснуллина сайт Правительства России. Протяженность новой транспортной развязки составит 5,5 км. Строительство развязки позволит не только улучшить инфраструктуру для аэропорта, но и значительно повысит транспортную доступность Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Как сообщало URA.RU ранее, в будущем жители Петербурга смогут быстрее и удобнее добираться до аэропорта, так как метро планируют продлить до Пулково. Для этого прорабатывается продолжение «красной» линии — Пулково до «Экспофорума» и «Технологической долины».