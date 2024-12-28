Насколько сильна магнитная буря 29 декабря: как она повлияет на самочувствие

В последнее воскресенье декабря 2024 года жителей России ожидается магнитная буря. По прогнозам специалистов, сила геомагнитных возмущений составит от одного до четырех баллов по девятибалльной шкале. О геомагнитной активности в городах России, о том, что такое магнитные бури, и как минимизировать их влияние на самочувствие — в материале URA.RU.
Прогноз магнитной бури на 29 декабря 2024 года
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 29 декабря 2024 года ожидается нестабильная геомагнитная обстановка. Пик солнечной активности прогнозируется с 9:00 до 15:00 по московскому времени. В этот период сила магнитной бури может достигать трех-четырех баллов, что соответствует среднему уровню возмущений.
В остальное время суток геомагнитный фон будет спокойнее — около одного-двух баллов по девятибалльной шкале. Однако людям с повышенной метеочувствительностью все же стоит быть начеку в течение всего дня.
Геомагнитный прогноз по регионам России
Магнитная буря 29 декабря затронет всю территорию России, но ее влияние будет ощущаться по-разному из-за разницы часовых поясов. В европейской части страны, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде геомагнитная активность в течение суток будет колебаться от одного до четырех баллов с пиковым значением днем.
На Урале и в Сибири магнитная буря накроет регионы утром. Жители Свердловской, Новосибирской, Иркутской областей ощутят геомагнитные возмущения силой три-пять баллов ранним утром, а к вечеру обстановка стабилизируется до одного-трех баллов.
На Дальнем Востоке пик магнитной бури придется на ночь и раннее утро 29 декабря. В Хабаровском и Приморском краях, а также в Якутии возмущения магнитосферы могут достигать четырех-пяти баллов, затихая к началу дня.
Что такое магнитные бури и как они влияют на людей
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они взаимодействуют с ее магнитосферой, вызывая колебания.
Такие геомагнитные возмущения влияют не только на работу электроники и систем связи, но и на здоровье людей. Во время магнитных бурь многие жалуются на головные боли, упадок сил, скачки давления, обострение хронических заболеваний. Особенно остро реагируют на магнитные колебания метеозависимые люди, беременные, дети и пожилые.
Как легче перенести магнитную бурю
Чтобы минимизировать влияние магнитной бури на самочувствие, врачи советуют придерживаться несложных рекомендаций. Среди них:
- Не перенапрягаться и больше отдыхать, избегать стрессов и тяжелых физических нагрузок;
- Пить больше воды для поддержания водного баланса организма;
- Отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи, которые создают дополнительную нагрузку;
- Гипертоникам и сердечникам следить за давлением и при необходимости корректировать дозировку лекарств;
- Принимать успокоительные средства на основе трав — валерианы, пустырника, мелиссы.
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