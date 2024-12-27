ВС РФ близки к освобождению еще одного харьковского поселка

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), опасаясь окружения, покидают поселок Зеленый Гай в Харьковской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, населенный пункт стал «так называемой серой зоной».
«Зеленый Гай превратился в так называемую серую зону. Противник вышел практически из этого населенного пункта», — передает ТАСС слова Марочко. Он уточнил, что отдельные группировки боевиков в населенном пункте все еще присутствуют.
По словам Марочко, отошли из населенного пункта украинские военные из-за того, что боялись окружения со стороны ВС РФ. При этом российские бойцы продолжают вести активную работу по противнику.
Чтобы укрепить позиции, ВСУ используют небольшой населенный пункт около Зеленого Гая. «Еще один небольшой населенный пункт, который находится на западе Зеленого Гая, также используется украинскими боевиками для укрепленных позиций. Видимо, это следующий форпост, который они будут делать для того, чтобы мы не продвинулись со стороны Зеленого Гая по направлению Новоплатоновки», — сообщил военный эксперт.
Подразделения ВС РФ продолжают улучшать тактическое положение в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На днях сообщалось, что военные подразделения группировки «Запад» добились улучшения тактических позиций, нанесли удары по силам и оборудованию штурмовых и механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Двуречная, Загрызово, Зеленый Гай, Новоегоровка (ЛНР) и Терны (ДНР).
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