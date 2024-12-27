Власти Курганской области призвали жителей не использовать салюты на Новый год

Власти Курганской области призывают жителей воздержаться от использования пиротехники в новогодние каникулы из-за участившихся случаев провокаций и возможных опасностей. Об этом говорится в сообщении правительства региона. Решение подкрепляется предупреждениями МЧС о рисках, связанных с некачественной пиротехникой.
«Некачественные салюты при неправильном запуске могут стать причиной пожаров, травм и даже гибели людей», — предостерегают в МЧС. Эксперты подчеркивают, что безопасность должна быть приоритетом во время празднования.
Представители МЧС также напоминают жителям о необходимости заботиться о своей безопасности и своих близких, особенно в такие масштабные праздники, как Новый год. Они советуют искать альтернативные способы отметить праздник без использования пиротехники.
В 2024 году власти Кургана уже приняли решение отказаться от традиционного новогоднего салюта, сосредоточив внимание на безопасности и создании праздничной атмосферы без использования пиротехники. Это решение было мотивировано участием земляков в боевых действиях и общей обстановкой в стране. Теперь, в преддверии новогодних праздников, власти региона и МЧС настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от использования пиротехники, подчеркивая риски, связанные с некачественной продукцией.
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