27 декабря 2024

Власти Курганской области призвали жителей не использовать салюты на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев просят отказаться от салютов
Курганцев просят отказаться от салютов Фото:

Власти Курганской области призывают жителей воздержаться от использования пиротехники в новогодние каникулы из-за участившихся случаев провокаций и возможных опасностей. Об этом говорится в сообщении правительства региона. Решение подкрепляется предупреждениями МЧС о рисках, связанных с некачественной пиротехникой.

«Некачественные салюты при неправильном запуске могут стать причиной пожаров, травм и даже гибели людей», — предостерегают в МЧС. Эксперты подчеркивают, что безопасность должна быть приоритетом во время празднования.

Представители МЧС также напоминают жителям о необходимости заботиться о своей безопасности и своих близких, особенно в такие масштабные праздники, как Новый год. Они советуют искать альтернативные способы отметить праздник без использования пиротехники.

В 2024 году власти Кургана уже приняли решение отказаться от традиционного новогоднего салюта, сосредоточив внимание на безопасности и создании праздничной атмосферы без использования пиротехники. Это решение было мотивировано участием земляков в боевых действиях и общей обстановкой в стране. Теперь, в преддверии новогодних праздников, власти региона и МЧС настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от использования пиротехники, подчеркивая риски, связанные с некачественной продукцией.

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Власти Курганской области призывают жителей воздержаться от использования пиротехники в новогодние каникулы из-за участившихся случаев провокаций и возможных опасностей. Об этом говорится в сообщении правительства региона. Решение подкрепляется предупреждениями МЧС о рисках, связанных с некачественной пиротехникой. «Некачественные салюты при неправильном запуске могут стать причиной пожаров, травм и даже гибели людей», — предостерегают в МЧС. Эксперты подчеркивают, что безопасность должна быть приоритетом во время празднования. Представители МЧС также напоминают жителям о необходимости заботиться о своей безопасности и своих близких, особенно в такие масштабные праздники, как Новый год. Они советуют искать альтернативные способы отметить праздник без использования пиротехники. В 2024 году власти Кургана уже приняли решение отказаться от традиционного новогоднего салюта, сосредоточив внимание на безопасности и создании праздничной атмосферы без использования пиротехники. Это решение было мотивировано участием земляков в боевых действиях и общей обстановкой в стране. Теперь, в преддверии новогодних праздников, власти региона и МЧС настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от использования пиротехники, подчеркивая риски, связанные с некачественной продукцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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