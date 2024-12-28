Песков заявил о желающих помочь в переговорах по Украине

Песков: перечень стран, которые готовы помочь в переговорах, солидный
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Нейтральная страна может стать площадкой для переговоров по Украине, заявил Песков
Нейтральная страна может стать площадкой для переговоров по Украине, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Список стран, готовых помочь в переговорах по Украине, достаточно велик. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», — заявил Песков. Он добавил, что Словакия — не единственный кандидат для проведения переговоров.

По словам Пескова, возможные площадки для диалога могут обсуждаться среди нейтральных стран, которые имеют равнозначные связи как с Киевом, так и с Москвой. Он подчеркнул уважение к миротворческим усилиям и отметил, что ключевым моментом является выход на траекторию мирного процесса, которая сейчас затруднена из-за позиции Киева.

Словакия готова принять мирные переговоры по украинскому конфликту, ранее подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо. Это заявление было сделано после информации президента России Владимира Путина о предложении Братиславы в качестве площадки для переговоров.

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Список стран, готовых помочь в переговорах по Украине, достаточно велик. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много», — заявил Песков. Он добавил, что Словакия — не единственный кандидат для проведения переговоров. По словам Пескова, возможные площадки для диалога могут обсуждаться среди нейтральных стран, которые имеют равнозначные связи как с Киевом, так и с Москвой. Он подчеркнул уважение к миротворческим усилиям и отметил, что ключевым моментом является выход на траекторию мирного процесса, которая сейчас затруднена из-за позиции Киева. Словакия готова принять мирные переговоры по украинскому конфликту, ранее подтвердил премьер-министр страны Роберт Фицо. Это заявление было сделано после информации президента России Владимира Путина о предложении Братиславы в качестве площадки для переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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