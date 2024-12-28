Песков: Россия окажет помощь в расследовании крушения самолета AZAL

Россия выразила готовность оказать помощь в расследовании крушения самолета AZAL в Казахстане. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. По его словам, Москва предложила свою поддержку как Казахстану, так и Азербайджану для выяснения причин происшествия.
«Мы видели эти высказывания. Хочу напомнить вчерашнее заявление главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность Россией была заявлена», — заявил Песков. Он также отметил, что Россия ждет результатов расследования крушения самолета.
Представитель Кремля также отметил, что комментировать предположения и заявления со стороны США о возможной причине крушения азербайджанского борта он не считает уместным. Он предложил ориентироваться на слова главы Росавиации для получения официальной информации по данному вопросу.
25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана упал пассажирский самолет авиакомпании Az Airlines, направлявшийся из Баку в Грозный. В результате инцидента 38 человек погибло. Сейчас рассматриваются версии о внешнем воздействии. К расследованию были приглашены эксперты из Турции.
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