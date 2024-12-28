В Приднестровье ожидают отключения подачи российского газа раньше срока

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Приднестровье рискует остаться без российского СПГ
Приднестровье рискует остаться без российского СПГ Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Компания ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря из-за сокращения поставок российского газа через Украину. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье информирует о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в сообщении компании. Уточняется также, что в первую очередь отключение коснется юридических лиц, а с 1 января возможны отключения и для физических лиц. 

Тем не менее некоторые объекты будут исключены из списка отключений. Газ продолжат поставлять в многоквартирные дома для приготовления пищи, а также в котельные социально значимых объектов, столовые, продуктовые магазины и другие важные объекты.

Российско-украинский договор по транзиту газа заканчивается 31 декабря. Киев заявил, что продлевать его не собирается. Глава Приднестровья ранее подписал указ о введении ЧП в регионе из-за прекращения поставок российского газа, передает «Царьград». При этом расположенная в регионе тепловая электростанция Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра. 

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Компания ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря из-за сокращения поставок российского газа через Украину. Об этом сообщается на официальном сайте компании. «Тираспольтрансгаз-Приднестровье информирует о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в сообщении компании. Уточняется также, что в первую очередь отключение коснется юридических лиц, а с 1 января возможны отключения и для физических лиц.  Тем не менее некоторые объекты будут исключены из списка отключений. Газ продолжат поставлять в многоквартирные дома для приготовления пищи, а также в котельные социально значимых объектов, столовые, продуктовые магазины и другие важные объекты. Российско-украинский договор по транзиту газа заканчивается 31 декабря. Киев заявил, что продлевать его не собирается. Глава Приднестровья ранее подписал указ о введении ЧП в регионе из-за прекращения поставок российского газа, передает «Царьград». При этом расположенная в регионе тепловая электростанция Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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