Зеленский обвинил Фицо в открытии нового фронта против Украины

Глава Украины Владимир Зеленский обвинил премьер-министра Словакии Роберта Фицо в открытии второго фронта против Украины, комментируя его слова о возможном прекращении поставок электроэнергии в украинские города. Он заявил, что такую задачу перед Фицо якобы поставил президент РФ Владимир Путин.
«Похоже, Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов народа Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электространциям и распределительной сети», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Он также считает, что действия Фицо могут привести к значительным экономическим потерям для самой Словакии, поскольку Украина является одним из основных покупателем словацкой электроэнергии и платит ей за это 200 миллионов долларов. Кроме этого, Зеленский выразил опасения, что такая политика может вызвать напряженность в отношениях Словакии с европейским сообществом.
Российско-украинский договор о транзите газа заканчивается 31 декабря. Киев заявил, что продлевать его не собирается. Для Словакии российский газ является важным источником электроэнергии. Фицо предупредил Зеленского, что прекратит поставки электроэнергии и военной помощи, если Украина не продолжит поставлять российский газ через свою территорию, передает «Царьград».
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