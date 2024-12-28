Курганский травник Юровский рассказал, как спасаться от похмелья

Лекарственные травы могут помочь подготовить организм к праздничному застолью, а после него — справиться с похмельем. Травник с медицинским образованием, телеведущий Дмитрий Юровский рассказал URA.RU, как помочь организму побороть неприятные симптомы натуральными и доступными средствами.
«До застолий можно выпивать различные чаи на основе семян пряных трав, таких как кориандр, кумин, тмин, фенхель, анис. Все они способствуют отделению желчи, усилению пищеварения, проявляют ветрогонный эффект, снимают спазмы. Их можно использовать для профилактики панкреатита (воспалительное заболевание поджелудочной железы)», — рассказал Юровский.
Травник отметил, что от похмельного синдрома помогают отвары из растений, которые усиливают желчеотделение, детоксикационную способность печени к обезвреживанию ядов. Это травы, обладающие диуретическими (мочегонными) свойствами, обладающие отчасти и ослабляющими, ветрогонным свойствами, улучшающие пищеварение. «Употребление ромашкового чая уже будет довольно хорошо и эффективно снимать похмелье, улучшать деятельность желудочно-кишечного тракта за счет усиления желчи, снятия спазмов поджелудочной железы, будет улучшаться состояние в эпигастрии. Можно отметить также траву тысячелистника, цветы календулы. Можно взять самый банальный чай из мяты с лимоном — это прекрасная поддержка в период праздников», — отмечает травник.
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После главного застолья года можно взять мяту перечную, цветки ромашки и цветки календулы в равных частях. На 150 млн кипятка потребуется 1-2 чайные ложки смеси. «Получится неплохой детоксикационный чай, который улучшит пищеварение, будет унимать приступ тошноты (а это основной признак интоксикации). Это и профилактика диареи, спазмов и метеоризма, которые часто бывают после праздников. Травы эти можно вырастить на своем садовом участке или купить в аптеке или супермаркете», — сказал Юровский. Употребление лекарственных трав требует консультации врача.
Ранее URA.RU писало, что курганские фармацевты рекомендуют не увлекаться алкогольными напитками в праздничные дни и не доверять «волшебным таблеткам от похмелья». Алкоголь обезвоживает, раздражает желудок, нарушает сон, угнетает настроение. Пить лекарственные препараты с алкоголем опасно!
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