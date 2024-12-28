«Газпром» полностью прекратит поставки газа в Молдову из-за долгов

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«Газпром» официально прекратил поставки газа в Молдавию
«Газпром» официально прекратил поставки газа в Молдавию Фото:
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ПАО «Газпром» официально прекратит поставки газа в Молдавию из-за неуплаты долгов. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщили в компании.

«АО „Молдовагаз“ регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м. в сутки», — говорится в telegram-канале компании.

Компания «Газпром» также заявляет, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и требование возмещения убытков и уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны «Молдовагаз». Это ограничение будет действовать до письменного уведомления о его отмене.

Ранее молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия не собирается выплачивать «несуществующий» долг «Газпрому» в размере 709 млн долларов, несмотря на то, что выплата многомиллионного долга была одним из условий продолжения поставок российского газа в страну, передает «Царьград». В сентябре прошлого года Молдавия выплатила лишь 8,9 млн долларов, остальное предложила списать.

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ПАО «Газпром» официально прекратит поставки газа в Молдавию из-за неуплаты долгов. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщили в компании. «АО „Молдовагаз“ регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м. в сутки», — говорится в telegram-канале компании. Компания «Газпром» также заявляет, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и требование возмещения убытков и уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны «Молдовагаз». Это ограничение будет действовать до письменного уведомления о его отмене. Ранее молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия не собирается выплачивать «несуществующий» долг «Газпрому» в размере 709 млн долларов, несмотря на то, что выплата многомиллионного долга была одним из условий продолжения поставок российского газа в страну, передает «Царьград». В сентябре прошлого года Молдавия выплатила лишь 8,9 млн долларов, остальное предложила списать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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