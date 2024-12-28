«Газпром» полностью прекратит поставки газа в Молдову из-за долгов

ПАО «Газпром» официально прекратит поставки газа в Молдавию из-за неуплаты долгов. Решение вступит в силу с 1 января 2025 года, сообщили в компании.
«АО „Молдовагаз“ регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий. В связи с этим на основании положений контракта и применимых норм российского законодательства ПАО „Газпром“ с 8:00 МСК 1 января 2025 года вводит ограничение поставок природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м. в сутки», — говорится в telegram-канале компании.
Компания «Газпром» также заявляет, что оставляет за собой право на одностороннее расторжение контракта и требование возмещения убытков и уплаты штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств со стороны «Молдовагаз». Это ограничение будет действовать до письменного уведомления о его отмене.
Ранее молдавский премьер Дорин Речан заявил, что Молдавия не собирается выплачивать «несуществующий» долг «Газпрому» в размере 709 млн долларов, несмотря на то, что выплата многомиллионного долга была одним из условий продолжения поставок российского газа в страну, передает «Царьград». В сентябре прошлого года Молдавия выплатила лишь 8,9 млн долларов, остальное предложила списать.
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