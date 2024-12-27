27 декабря 2024

Тюменская полиция устроила облаву на таксистов

В Тюмени проводят рейд по выявлению нелегальных перевозчиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекторы выявляют водителей, у которых нет права на частный извоз
Инспекторы выявляют водителей, у которых нет права на частный извоз Фото:

В Тюмени и Тюменском районе проходит массовая облава на нелегальных таксистов. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

«Дополнительные посты ДПС работают в областном центре и в Тюменском районе вечером 28 декабря. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на дорогах региона выявляют водителей, лишённых права управления транспортом и таксистов-нелегалов», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГАИ, главная задача — предотвратить возможные ДТП. «Особенно это актуально в последний рабочий день этого года» — пояснили в ведомстве.

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В Тюмени и Тюменском районе проходит массовая облава на нелегальных таксистов. Об этом сообщает издание «Тюменская линия». «Дополнительные посты ДПС работают в областном центре и в Тюменском районе вечером 28 декабря. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на дорогах региона выявляют водителей, лишённых права управления транспортом и таксистов-нелегалов», — говорится в сообщении. Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГАИ, главная задача — предотвратить возможные ДТП. «Особенно это актуально в последний рабочий день этого года» — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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