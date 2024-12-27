Тюменская полиция устроила облаву на таксистов

Инспекторы выявляют водителей, у которых нет права на частный извоз
В Тюмени и Тюменском районе проходит массовая облава на нелегальных таксистов. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».
«Дополнительные посты ДПС работают в областном центре и в Тюменском районе вечером 28 декабря. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, на дорогах региона выявляют водителей, лишённых права управления транспортом и таксистов-нелегалов», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе регионального управления ГАИ, главная задача — предотвратить возможные ДТП. «Особенно это актуально в последний рабочий день этого года» — пояснили в ведомстве.
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