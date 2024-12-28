Самолет, летевший в Москву, экстренно сел в Египте

Самолет, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Москву, экстренно приземлился в Каире из-за того, что пассажиру внезапно стало плохо. Об этом сообщила директор филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.
«В наш сервисный центр поступило обращение от сотрудника авиакомпании о том, что во время полета турист потерял сознание. Самолет совершил экстренную посадку в Каире, где мужчину госпитализировали», — рассказала она. Ее слова передает «Интерфакс».
По словам Алчеевой, у мужчины диагностировано внутримозговое кровоизлияние, его госпитализировали на 48 часов. Сейчас он проходит лечение в столице Египта, а ребенок и супруга находятся рядом.
28 декабря борт авиакомпании Uzbekistan Airways, следовавший из Ташкента в Германию, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Внуково. Причиной также стал пассажир, которому потребовалась срочная медицинская помощь. Сообщается, что самолет будет возвращен в Ташкент, передает «Царьград».
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