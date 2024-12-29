На какие автомобили в России упали цены перед Новым годом

В декабре в России подешевели сразу несколько марок автомобилей — седан Solaris KRS и отечественный кроссовер Evolute i-Space класса «Премиум». Также выросли скидки на ряд электрокаров Evolute.
«За отчетный период стоит отметить марку Solaris, которая поменяла цены у трех моделей. Так, минимальная цена седана KRS снизилась на 8 тыс. рублей (-0,4%) <...>Теперь эта модель стоит от 2,06 миллионов», — сообщает аналитическое агентство «Автостат», подчеркивая, что ими указывается рекомендованная розничная цена без учета акций. По их данным, Evolute i-Space подешевел на 200 тысяч рублей (-6,7%).
Однако другие автомобили марки Solaris, такие как кросс-хэтчбек KRX и кроссовер HC, подорожали на 67-91 тысячу рублей (+3,2-3,7%) и на 137-350 тысяч рублей (+5,5-10,3%) соответственно, отметили в агентстве. Также поднялись цены и на китайскую марку Changan — их новый кроссовер CS75 Plus стал стоить на 50 тысяч рублей больше (+1,3 — 1,4%).
По данным издания «Автоновости дня», четыре модели Evolute стали дешевле из-за скидок в декабре. Подешевели такие электрокары этой марки, как: i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, максимальная скидка составила более миллиона рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.