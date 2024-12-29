В крушении Boeing в Корее выжили только двое из 175

Жертвами авиакатастрофы м международном аэропорту Муан (Южная Корея) стали, предположительно, 173 человека. Всего на борту находилось 175 пассажиров.
Южнокорейское агентство «Ренхап» отмечает, что из всех пассажиров самолета Boeing 737 выжили, вероятно, только два человека. «173 из 175 пассажиров разбившегося в Южной Корее самолета, предположительно, погибли», — сообщает агентство. Таким образом они опровергли информацию о спасении третьего выжившего после крушения.
Пассажирский самолет компани Jeju Air, летевший рейсом Бангкок-Муан разбился при посадке в Южной Корее утром 29 декабря. По предварительной информации, у него не открылись шасси, летчики были вынуждены садиться на корпус, однако не успели сбавить скорость и самолет выкатился за пределы посадочной полосы. После столкновения с ограждением он развалился на части и загорелся.
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