В Южной Корее разбился пассажирский самолет: что известно о причинах и жертвах авиакатастрофы

Пассажирский самолет компани Jeju Air разбился при посадке в международном аэропорту Муан в Южной Корее утром 28 декабря. Вероятно, из-за столкновения с птицами у воздушного судна не открылись шасси. По предварительным данным, погибли 28 человек. О подробностях крушения, предполагаемых причинах катастрофы и реакции власти на авиакатастрофу — в материале URA.RU.
Самолет разбился при посадке
Самолет Boeing 737, летевший из Бангкока (Тайланд) в Муан, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с забором. После этого он развалился на части и загорелся. ЧП произошло около 3.07 по МСК.
На борту находились 181 человек, включая шесть членов экипажа. Изначально было известно о 28 погибших, впоследствии эта цифра возросла до 28. Россиян в самолете не было, сообщили в telegram-канале Shot. Там же опубликовано видео последствий аварии.
Реакция власти и спасательных служб
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок дал указание принять все меры, чтобы спасти возможно оставшихся в живых, отметили в корейском издании «Ренхап». Пожарные потушили возгорание. Экстренные службы ищут выживших на месте авиакатастрофы, в основном тех, что находились в задней части самолета, сообщили в издании. На данный момент известно о двоих выживших.
Причины катастрофы
По предварительным данным, при заходе на посадку самолет столкнулся с птицами. В частности, те попали в один из двигателей, видео публикует Shot. Из-за птиц, вероятно, возникла неисправность с шасси.
Экипаж предпринял первую попытку сесть, но шасси не были нормально выпущены, подчеркнули в издании Южной Кореи. После этого экипаж пошел на второй круг и попытался совершить посадку на фюзеляж, иными словами, корпус, без использования шасси. Однако летчикам не удалось сбросить скорость прежде, чем закончилась полоса, и врезался в ограждение.
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