В Москве арестовали чиновника Росприроднадзора

Начальник отдела московского управления Росприродназора арестован за взятку
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Алексея Карабаша заключили под стражу (фото из архива)
Алексея Карабаша заключили под стражу (фото из архива) Фото:

Суд в Москве взял под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют материалы дела.

«Карабашу А.В . предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ... Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В . избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в материалах дела. Цитату передает ТАСС.

Карабаш признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, раскрывая информацию о соучастниках. В рамках уголовного дела также проходят еще два человека, обвиняемые в даче взятки. Следствие полагает, что преступление было совершено в апреле 2024 года.

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Суд в Москве взял под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют материалы дела. «Карабашу А.В . предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ... Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В . избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в материалах дела. Цитату передает ТАСС. Карабаш признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, раскрывая информацию о соучастниках. В рамках уголовного дела также проходят еще два человека, обвиняемые в даче взятки. Следствие полагает, что преступление было совершено в апреле 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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