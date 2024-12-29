В Москве арестовали чиновника Росприроднадзора

Суд в Москве взял под стражу начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, свидетельствуют материалы дела.
«Карабашу А.В . предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ... Замоскворецким районным судом Москвы в отношении обвиняемого Карабаша А.В . избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в материалах дела. Цитату передает ТАСС.
Карабаш признал свою вину и активно сотрудничает со следствием, раскрывая информацию о соучастниках. В рамках уголовного дела также проходят еще два человека, обвиняемые в даче взятки. Следствие полагает, что преступление было совершено в апреле 2024 года.
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