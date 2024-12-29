Самолет авиакомпании Jeju Air, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился во время посадки на территории Южной Кореи утром 29 декабря. По предварительным отчетам, шасси воздушного судна не вышло, что вынудило экипаж осуществить посадку на корпус. Пилотам не удалось снизить скорость, вследствие чего самолет зашел за пределы взлетно-посадочной полосы. После столкновения с ограждением самолет был разрушился и загорелся. Власти подтвердили, что в результате крушения погибло 167 человек. Всего на борту был 181 человек, включая членов экипажа. Что происходит на месте катастрофы — в фоторепортаже URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.