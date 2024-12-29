Как изменился рынок новых автомобилей в 2024 году и чего ждать в 2025

Осенью 2024 года аналитическое агентство «Автостат» заявило о рекордных продажах новых автомобилей в России, несмотря на их подорожание. К концу года, несмотря на высокую ключевую ставку и рост утильсбора, рынок новых авто вырос почти на 50% в сравнении с прошлым годом. Что стало с авторынком в России в 2024 году и как он будет меняться — в материале URA.RU.
Цены выросли
Согласно открытым данным «Автостат», в 2024 году российские и китайские производители заявили на рынок более 100 автоновинок. При этом выросла средняя цена нового легкового авто.
“Пока трудно говорить на сколько, но примерно на 10-15% за год средняя цена автомобиля выросла. В середине декабря средняя стоимость — 3 миллиона 100 тысяч рублей за новый автомобиль”, — рассказал URA.RU автомобильный обозреватель «Вести ФМ/ Радио России» Игорь Моржаретто. Цены росли на ряд моделей, произведенных как за рубежом, так и в России.
«АвтоВАЗ» менял ценники несколько раз
Так, отечественная автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» в течение 2024 года несколько раз поднимала цену. «АвтоВАЗ переписывал ценники раз семь, мне кажется, за год. Очень сильно повлияла на стоимость индексация утильсбора. Второй фактор — это изменение ключевой ставки», — рассказал URA.RU главный редактор журнала «Автостиль» Алексей Соколов. По открытым данным «Автостата», суммарно с начала года цены на LADA проиндексированы на 4,3%, что ниже накопленной инфляции.
По данным на сайте автопроизводителя, цена на модель LADA Granta лифтбек за год увеличилась на рекордный 41%. В начале январе этот автомобиль стоил около 740 тысяч рублей. К концу 2024 года купить этот автомобиль можно за 1 миллион 42 тысячи рублей.
За год дороже стал и автомобиль LADA Vesta SW. Стоимость самой доступной комплектации выросла на 24,5%. В начале 2024 года Vesta стоила 1 329 900 рублей, сейчас ее цена достигла 1 655 000 рублей.
Такие изменения цен эксперты объясняют и появлением новых опций, которые «АвтоВАЗ» внедряет в рамках импортозамещения. Цена на некоторые модели выросла из-за изменения в комплектации. Так поступали и многие другие производители.
А что с «китайцами»?
Увеличение утильсбора повлияло и на стоимость автомобилей, произведенных в Китае. К концу 2024 года «переписать ценники» решили несколько производителей. Как рассказали URA.RU эксперты, ряд марок, среди которых Geely, Belgee и Knewstar, уже несколько раз внесли корректировки в прайс-листы — их модели подорожали. В это время другие, например, Evolute, Voyah и Hongqi, опасаясь потерять покупателей при повышении цен, ввели прямые скидки на автомобили.
Дилеры боятся потерять клиентов
Пока потенциальных покупателей отпугивает постоянно растущая цена, дилеры и автосалоны делают все, чтобы не потерять своих клиентов. «Акций предлагают много, это правда. Моим знакомым, которые недавно купили машину, дали в подарок охранный комплекс, коврики, резину (комплект автомобильных шин — прим. URA.RU) и антикоррозийную обработку. Дилерам нужно что-то делать [чтобы не потерять клиентов]», — поделился Соколов. При этом эксперты в разговоре с агентством подчеркнули, что средний размер скидок, предоставляемых автосалонами, в 2024 году стал меньше.
Спрос есть
Несмотря на подорожание новых автомобилей в России, спрос на них меньше не стал. Так, согласно предоставленным URA.RU данным «Автостата», россияне за год приобрели более полутора миллионов автомобилей, хотя в начале года эксперты аналитического агентства прогнозировали продажи на уровне одного миллиона единиц. Чаще всего россияне интересовались моделями отечественного автопрома, рассказал Моржаретто.
“Больше всего покупали российские автомобили LADA. 30% в рынках занимает LADA. А потом идут китайские автомобили. Среди самых популярных Chery Tiggo 4 Pro, Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и еще целый ряд китайских моделей”, — пояснил автомобильный обозреватель «Вести ФМ/ Радио России».
Соколов связывает эту тенденцию со сложностью обслуживания китайских автомобилей. По его словам, не многие готовы потратить лишние деньги и время на ожидание запчастей для них.
“Кроме того, что все подорожало, и чуть дольше ждать, чем это было раньше, у нас складов именно оригинальных запчастей не очень много. Если они не в наличии, то привезти их можно в течение 2-3 недель. Да, цена не самая доступная, как было раньше, но все равно выбор есть определенный”, — считает Соколов.
Он отметил и положительную сторону покупки китайских автомобилей, из-за которой россияне часто делают выбор в их пользу, — большое количество мастеров, специализирующихся на их обслуживании. «Мастера проходили обучение и хорошо знают комплектации моделей. А значит, могут сориентировать по заказу запчастей на конкретный автомобиль», — пояснил автоэксперт.
Что будет в 2025 году
Опрошенные URA.RU эксперты считают, что цены на новые автомобили в России в 2025 году продолжат расти. На это, как и в 2024 году, повлияет стоимость утилизационного сбора и рост ключевой ставки. Еще одной причиной роста цен станет подорожание стали.
“В 2025 году можно прогнозировать повышение стоимости автомобилей на 10-17% вследствие роста цен на сталь – металлургические компании в нынешнем году столкнулись со спадом заказов со стороны строительства после прекращения действия государственной программы льготной ипотеки и увеличения Банком России ключевой ставки. Для компенсации снижения продаж они будут пересматривать свои прайс-листы”, – пояснил в разговоре с URA.RU эксперт в сфере промышленности, индустрии, ТЭК Леонид Хазанов. По его словам, с учетом всех остальных факторов, за новую иномарку придется заплатить на 20-25% больше, чем в 2024 году.
По мнению Соколова, вышеперечисленные факторы, влияющие на рост цен на новые автомобили, приведут к существенным изменениям на российском рынке. «Ну, во-первых, сократится количество марок, скорее всего, потому что не все марки вывозят именно тот объем продаж, который на них возлагался. Дешевый бренд, скорее всего, покинет рынок. Думаю, что ближайшие полгода снижения кредитных ставок не предвидится. Соответственно, все меньше будет возможностей взять кредит на автомобиль. Соответственно, тяжелее накопить на новую машину, которая тоже вырастет в цене. Я думаю, что мы подойдем к среднему чеку в 3,5 миллиона в следующем году», — считает Алексей Соколов. По его мнению, многие дилеры просто уйдут с российского рынка и закроют свои площадки.
Моржаретто отметил, что повышение цен на автомобили будет плавным, без резких скачков. «Все продавцы пытаются цены каким-то образом сдержать, в частности за счет льготных кредитов, которые предлагают автопроизводители. Но это так условно, и все это просто растянуто по времени. Если из-за повышения утильсбора производители будут вынуждены поднять стоимость авто на 110 тысяч, то они эту цену будут потихоньку размазывать. Там плюс 10 тысяч, плюс 20 тысяч, вот так далее», — добавил обозреватель.
Стоит ли покупать новый автомобиль сейчас
Соколов считает, что автомобиль нужно покупать, когда есть возможность. «Мое золотое правило: если есть деньги и желание приобрести автомобиль, нужно сделать это сейчас. Особенно в текущих реалиях совершенной неопределенности. То есть, условно говоря, мы не знаем, как поведет себя рынок через 2-3 месяца. Мы не знаем, какая ключевая ставка будет через неделю», — поделился мнением эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.