Побит рекорд по сбору самой популярной крупы у россиян

В России собрали более 1,2 млн тонн риса
© Служба новостей «URA.RU»
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В России в 2024 году собрали на 17% больше урожая риса, чем в 2023 году
В России в 2024 году собрали на 17% больше урожая риса, чем в 2023 году Фото:

Российские аграрии побили рекорд по сбору риса, собрав более 1,2 млн тонн крупы. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Также к 2030 году планируется увеличить урожай крупы до двух миллионов тонн. Об этом URA.RU сообщили в Минсельхозе. 

«В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года», — заявили агентству в министерстве. 

Отмечается, что площадь посева риса по всей России составляет 207 тысяч гектар. Основные объемы производства риса сосредоточены в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали 829 тысяч тонн крупы. Также крупу успешно выращивают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае.

По данным Минсельхоза, к 2030 году планируется довести урожай до двух миллионов тонн. Это не только удовлетворит потребности внутреннего рынка, но и позволит России стать создать хороший экспортный потенциал.

Председатель Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач сообщил, что рекордный урожай риса в 2024 году способствовал стабилизации оптовых цен на этот вид крупы, сохраняя их на уровне 2022 года. Кроме того, по его словам, в планах на ближайшие пять лет — увеличить посевные площади до 275 тысяч гектар, особенно в Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность на 10 центнеров на гектар. 

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Российские аграрии побили рекорд по сбору риса, собрав более 1,2 млн тонн крупы. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Также к 2030 году планируется увеличить урожай крупы до двух миллионов тонн. Об этом URA.RU сообщили в Минсельхозе.  «В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года», — заявили агентству в министерстве.  Отмечается, что площадь посева риса по всей России составляет 207 тысяч гектар. Основные объемы производства риса сосредоточены в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали 829 тысяч тонн крупы. Также крупу успешно выращивают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае. По данным Минсельхоза, к 2030 году планируется довести урожай до двух миллионов тонн. Это не только удовлетворит потребности внутреннего рынка, но и позволит России стать создать хороший экспортный потенциал. Председатель Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач сообщил, что рекордный урожай риса в 2024 году способствовал стабилизации оптовых цен на этот вид крупы, сохраняя их на уровне 2022 года. Кроме того, по его словам, в планах на ближайшие пять лет — увеличить посевные площади до 275 тысяч гектар, особенно в Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность на 10 центнеров на гектар. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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