Побит рекорд по сбору самой популярной крупы у россиян

Российские аграрии побили рекорд по сбору риса, собрав более 1,2 млн тонн крупы. Это на 17% больше, чем в 2023 году. Также к 2030 году планируется увеличить урожай крупы до двух миллионов тонн. Об этом URA.RU сообщили в Минсельхозе.
«В 2024 году российские аграрии обновили рекорд по сбору риса. По предварительным данным, урожай составил более 1,2 млн тонн, что на 17% выше уровня прошлого года», — заявили агентству в министерстве.
Отмечается, что площадь посева риса по всей России составляет 207 тысяч гектар. Основные объемы производства риса сосредоточены в Краснодарском крае, где в 2024 году собрали 829 тысяч тонн крупы. Также крупу успешно выращивают в Республике Дагестан, Ростовской области, Чеченской Республике и Приморском крае.
По данным Минсельхоза, к 2030 году планируется довести урожай до двух миллионов тонн. Это не только удовлетворит потребности внутреннего рынка, но и позволит России стать создать хороший экспортный потенциал.
Председатель Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач сообщил, что рекордный урожай риса в 2024 году способствовал стабилизации оптовых цен на этот вид крупы, сохраняя их на уровне 2022 года. Кроме того, по его словам, в планах на ближайшие пять лет — увеличить посевные площади до 275 тысяч гектар, особенно в Астраханской области и Приморском крае, и повысить урожайность на 10 центнеров на гектар.
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