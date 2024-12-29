Выжившая в авиакатастрофе в Южной Корее стюардесса неожиданно заговорила

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выжившая в авиакатастрофе стюардесса находится под наблюдением врачей
Выжившая в авиакатастрофе стюардесса находится под наблюдением врачей Фото:
новость из сюжета
В Южной Корее разбился пассажирский самолет

Стюардесса Ли, выжившая при авиационной катастрофе Boeing в Южной Корее, пришла в сознание в реанимационном отделении и способна разговаривать. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

«Когда проснулась, меня уже спасли», — рассказала стюардесса «Ренхап». Там добавили, что стюардессе 33 года и ее фамилия — Ли.

Главный врач медицинского учреждения сообщил, что медицинский персонал не стал расспрашивать пострадавшую о деталях происшествия. Он подчеркнул, что стюардесса способна к общению и у нее не наблюдается признаков амнезии. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей. По информации агентства, вторая выжившая, 25-летняя стюардесса по фамилии Ку, получила травмы головы и лодыжки. Ее состояние в настоящий момент стабильно.

Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек. Всего на борту авиалайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стюардесса Ли, выжившая при авиационной катастрофе Boeing в Южной Корее, пришла в сознание в реанимационном отделении и способна разговаривать. Об этом сообщает агентство «Ренхап». «Когда проснулась, меня уже спасли», — рассказала стюардесса «Ренхап». Там добавили, что стюардессе 33 года и ее фамилия — Ли. Главный врач медицинского учреждения сообщил, что медицинский персонал не стал расспрашивать пострадавшую о деталях происшествия. Он подчеркнул, что стюардесса способна к общению и у нее не наблюдается признаков амнезии. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей. По информации агентства, вторая выжившая, 25-летняя стюардесса по фамилии Ку, получила травмы головы и лодыжки. Ее состояние в настоящий момент стабильно. Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек. Всего на борту авиалайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...