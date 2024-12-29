Выжившая в авиакатастрофе в Южной Корее стюардесса неожиданно заговорила

Стюардесса Ли, выжившая при авиационной катастрофе Boeing в Южной Корее, пришла в сознание в реанимационном отделении и способна разговаривать. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
«Когда проснулась, меня уже спасли», — рассказала стюардесса «Ренхап». Там добавили, что стюардессе 33 года и ее фамилия — Ли.
Главный врач медицинского учреждения сообщил, что медицинский персонал не стал расспрашивать пострадавшую о деталях происшествия. Он подчеркнул, что стюардесса способна к общению и у нее не наблюдается признаков амнезии. В настоящее время женщина находится под наблюдением врачей. По информации агентства, вторая выжившая, 25-летняя стюардесса по фамилии Ку, получила травмы головы и лодыжки. Ее состояние в настоящий момент стабильно.
Ранее стало известно, что в результате авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее погибли 179 человек. Всего на борту авиалайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа, передает 360.ru.
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