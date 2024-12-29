WP: 39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-году жизни

Джимми Картер, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира, умер в возрасте 100 лет. Это этом сообщает the Washingtin Post со ссылкой на его сына.
«Бывший президент США умер на 101-м году жизни в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Это следует из заявления его сына Джеймса Эрла Картера III, известного как Чип Картер», — сообщает издание.
Причина смерти экс-политика не сообщается. В заявлении, опубликованном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после нескольких госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведёт оставшееся время дома под присмотром хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи — меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг.
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