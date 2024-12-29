29 декабря 2024

WP: 39-й президент США Джимми Картер скончался на 101-году жизни

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Джимми Картер был старейшим из ныне живущих президентов США
Джимми Картер был старейшим из ныне живущих президентов США Фото:

Джимми Картер, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира, умер в возрасте 100 лет. Это этом сообщает the Washingtin Post со ссылкой на его сына.

«Бывший президент США умер на 101-м году жизни в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Это следует из заявления его сына Джеймса Эрла Картера III, известного как Чип Картер», — сообщает издание.

Причина  смерти экс-политика не сообщается. В заявлении, опубликованном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после нескольких госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведёт оставшееся время дома под присмотром хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи — меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг. 

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Джимми Картер, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира, умер в возрасте 100 лет. Это этом сообщает the Washingtin Post со ссылкой на его сына. «Бывший президент США умер на 101-м году жизни в своем доме в городе Плейнс в штате Джорджия. Это следует из заявления его сына Джеймса Эрла Картера III, известного как Чип Картер», — сообщает издание. Причина  смерти экс-политика не сообщается. В заявлении, опубликованном в феврале 2023 года, Центр Картера сообщил, что бывший президент после нескольких госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведёт оставшееся время дома под присмотром хосписа. В последние годы он лечился от агрессивной формы рака кожи — меланомы, опухоли которой распространились на печень и мозг. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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