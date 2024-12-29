29 декабря 2024

На Украине заявили, что горячая фаза конфликта с Россией закончится 30 декабря

Гордон*: историческая встреча 30 декабря завершит горячую фазу на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский ведущий Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря 2024 состоится «историческая встреча»
Украинский ведущий Дмитрий Гордон* заявил, что 30 декабря 2024 состоится «историческая встреча» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) заявил, что у него есть информация о завершении горячей фазы конфликта на Украине. По произойдет 30 декабря 2024 года, уверен телеведущий.

«Я еще раз повторяю, горячая фаза конфликта завершится в этом году <...> У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», — сказал Дмитрий Гордон в интервью украинскому изданию «Страна».

Телеведущий подчеркнул, что 30 декабря 2024 года произойдет «историческая встреча», которая завершит горячую фазу конфликта. Эта встреча состоится, если все «сложится нормально».

Из встреч, запланированных на 30 декабря, известно только об обсуждении нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Американское правительство должно решить вопрос о его предоставлении.

*Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов

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Украинский телеведущий Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) заявил, что у него есть информация о завершении горячей фазы конфликта на Украине. По произойдет 30 декабря 2024 года, уверен телеведущий. «Я еще раз повторяю, горячая фаза конфликта завершится в этом году <...> У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», — сказал Дмитрий Гордон в интервью украинскому изданию «Страна». Телеведущий подчеркнул, что 30 декабря 2024 года произойдет «историческая встреча», которая завершит горячую фазу конфликта. Эта встреча состоится, если все «сложится нормально». Из встреч, запланированных на 30 декабря, известно только об обсуждении нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Американское правительство должно решить вопрос о его предоставлении. *Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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