Украинский телеведущий Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов) заявил, что у него есть информация о завершении горячей фазы конфликта на Украине. По произойдет 30 декабря 2024 года, уверен телеведущий.
«Я еще раз повторяю, горячая фаза конфликта завершится в этом году <...> У меня есть информация, и я сейчас с вами этой информацией поделюсь», — сказал Дмитрий Гордон в интервью украинскому изданию «Страна».
Телеведущий подчеркнул, что 30 декабря 2024 года произойдет «историческая встреча», которая завершит горячую фазу конфликта. Эта встреча состоится, если все «сложится нормально».
Из встреч, запланированных на 30 декабря, известно только об обсуждении нового пакета военной помощи Украине со стороны США. Американское правительство должно решить вопрос о его предоставлении.
*Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов
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