29 декабря 2024

Зеленский заявил о новом крупном пакете военной помощи от США

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский ждет официального объявление нового пакета военной помощи
Зеленский ждет официального объявление нового пакета военной помощи Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 30 декабря ожидается объявление правительством США крупного пакета военной помощи Украине. Об этом политик написал в своем telegram-канале.

«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов»,- написал Зеленский. Он добавил, что Киев требует от других партнеров сохранять поддержку на том же уровне.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 30 декабря ожидается объявление правительством США крупного пакета военной помощи Украине. Об этом политик написал в своем telegram-канале. «Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов»,- написал Зеленский. Он добавил, что Киев требует от других партнеров сохранять поддержку на том же уровне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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