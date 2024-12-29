Зеленский заявил о новом крупном пакете военной помощи от США

Зеленский ждет официального объявление нового пакета военной помощи
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 30 декабря ожидается объявление правительством США крупного пакета военной помощи Украине. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины — мы ожидаем официального объявления уже завтра: крупные пакеты поддержки для наших воинов»,- написал Зеленский. Он добавил, что Киев требует от других партнеров сохранять поддержку на том же уровне.
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