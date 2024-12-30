Магнитная буря 31 декабря: прогноз от ученых

В декабре 2024 года магнитная буря накрывала Землю лишь однажды. Но, как говорят астрофизики РАН, последний день года еще может преподнести сюрприз. Публикуем прогноз для метеозависимых на 31 декабря.
Чем запомнилась космическая погода в декабре 2024 года
По информации астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, финальный месяц 2024 года не был богат на магнитные бури. Ее зафиксировали лишь однажды — 17 декабря. По классификации ученых, эта буря была слабой, то есть не должна была оказать большое влияние на работу техники и здоровье людей.
Еще трижды — 9, 18 и 19 декабря — магнитосфера Земли приходила в возмущенное состояния, но интенсивность этих возмущений не дотягивала до уровня бури. Во все остальные дни месяца космическая погода была благоприятной.
Будет ли магнитная буря 31 декабря
Последний день года, который россияне обычно посвящают приготовлению праздничных блюд, может оказаться сложным для метеозависимых людей. Астрофизики считают, что в этот день может произойти средняя или даже сильная магнитная буря. Ее вероятность оценивают в 15%, а шансы на сильный магнитный шторм — в 25%.
Магнитосфера будет беспокойной буквально весь день, начиная с 6 утра и заканчивая полуночью. Говорить тосты, желать близким счастливого нового года придется в разгар магнитной бури.
Как помочь себе пережить новогоднюю магнитную бурю
Обычно для облегчения состояния метеозависимым людям рекомендуют тщательно соблюдать режим дня: вовремя ложиться спать, выделять время для отдыха, прогулок и разминки. Внести всё это в график в предновогодний, полный забот, день будет непросто, но стоит постараться это сделать, чтобы облегчить свое состояние.
Еще одна важная рекомендация касается употребления алкоголя. Злоупотреблять им во время магнитных бурь особенно опасно. Метеозависимым людям следует особенно тщательно следить за объемом выпитого и, возможно, предпочесть классическим игристым винам безалкогольные варианты.
Облегчению состояния способствует употребление достаточного количества воды. Значение имеет и рацион: чрезмерно жирная и острая пища, как правило, негативно сказывается на самочувствии метеозависимых людей. Употребление нежирного мяса, рыбы, овощей и фруктов, напротив , не оказывает негативного эффекта.
Будет полезно прислушиваться к своему состоянию и при первых симптомах недомогания делать перерыв в домашних делах хотя бы на несколько минут. Возмущения в магнитной сфере часто приводят к скачкам артериального давления, поэтому имеют смысл контролировать его уровень при помощи тонометра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.