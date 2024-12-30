Как выбрать качественную и недорогую красную икру

Выбор икры на новогодний стол в 2024 году стал сложной задачей для россиян из-за снижения улова лососевых, что привело к росту цен на этот деликатес. Чтобы сэкономить и при этом купить качественный продукт, стоит обратить внимание на икру из ястыка, сообщила эксперт рыбного рынка и директор по развитию компании «Рыбсеть» Полина Кирова.
«В этом году очень низкий вылов, поэтому в этом году лососевых мало. И, соответственно, предложений икры достаточно, но ценник гораздо выше, чем в прошлом году. Поэтому можно выделить несколько вариантов икры. Если мы говорим именно про красную, то это обычная соленая икра или икра из ястыка, она обычно процентов на 30 дешевле... она [икра из ястыка] стабильно улучшает своё качество год за годом», — посоветовала Кирова в разговоре с Life.ru. Ястык представляет собой пленочный мешочек, содержащий икру. Этот элемент извлекается из рыбы, подвергается заморозке, а затем спустя некоторое время прокалывается.
Помимо красной икры из ястыка, эксперт также отметила, что для экономии можно выбирать икру меньшего веса или же альтернативные виды, такие как щучья, тресковая или минтая, которые стоят значительно дешевле лососевой. Кроме того, при покупке важно обращать внимание на упаковку и состояние продукта, чтобы гарантировать свежесть и качество икры.
Самый доступный по цене деликатес можно приобрести в металлических консервных банках. При выборе продукции, упакованной в прозрачные стеклянные или пластиковые тары, необходимо провести визуальный осмотр. Качество продукта определяется следующими основными критериями: отсутствие следов протекания, целостность упаковки, умеренное содержание жидкости и эластичная структура икринок.
Ранее врач-эндокринолог Дарья Пронина назвала безопасную для здоровья дозу икры, пишет 360.ru. Так, эксперт порекомендовала употреблять не более 20-25 граммов или четырех чайных ложек икры рыбы в сутки. Это связано с тем, что деликатес содержит много соли, что может привести к повышению артериального давления.
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