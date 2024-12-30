ВСУ атаковали Курскую область ракетой

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Украина попыталась атаковать Курскую область ракетой
Украина попыталась атаковать Курскую область ракетой Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина атаковала Курскую область ракетой. Атака была успешно отражена российскими силами ПВО.

«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — написали в официальном telegram-канале региона. Подробности инцидента пока не раскрываются.

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Украина атаковала Курскую область ракетой. Атака была успешно отражена российскими силами ПВО. «Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — написали в официальном telegram-канале региона. Подробности инцидента пока не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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