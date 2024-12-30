ВСУ атаковали Курскую область ракетой

Украина попыталась атаковать Курскую область ракетой
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Украина атаковала Курскую область ракетой. Атака была успешно отражена российскими силами ПВО.
«Украинская ракета уничтожена в небе Курской области рано утром», — написали в официальном telegram-канале региона. Подробности инцидента пока не раскрываются.
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