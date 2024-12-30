Песков ответил, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине в ближайшее время

Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для завершения конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В настоящее время нет никаких предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал представитель Кремля в разговоре с РИА Новости. Так Песков ответил на вопрос о возможности завершения конфликта в ближайшее время.
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