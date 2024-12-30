Песков ответил, есть ли предпосылки для завершения конфликта на Украине в ближайшее время

Песков: сейчас нет предпосылок для завершения украинского конфликта
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Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для завершения конфликта на Украине
Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет никаких предпосылок для завершения конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящее время нет никаких предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал представитель Кремля в разговоре с РИА Новости. Так Песков ответил на вопрос о возможности завершения конфликта в ближайшее время.

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В настоящее время нет никаких предпосылок для завершения украинского конфликта или его отдельной фазы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нет», — сказал представитель Кремля в разговоре с РИА Новости. Так Песков ответил на вопрос о возможности завершения конфликта в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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