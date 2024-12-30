Будут ли магнитные бури в новогодние каникулы: прогноз астрофизиков

Календарь магнитных бурь — незаменимая вещь для тех, кто плохо чувствует себя в дни геомагнитных возмущений. Рассказываем, будут ли в новогодние каникулы магнитные бури и в какие дни их вероятность выше всего.
Что такое магнитная буря
Магнитными бурями называют периоды беспокойства в геомагнитном поле Земли. Возмущения там носят вовсе не хаотичный характер, а зависят от активности Солнца и параметров солнечного ветра. Если ветер слабый, геосфера остается спокойной, а если сильный — в ней возникают всплески.
Зачем знать, когда будет ближайшая магнитная буря
Часть людей в дни магнитных бурь чувствует недомогание: слабость, головную боль, головокружения, ломоту в суставах. Таких людей называют метеозависимыми.
В дни магнитных бурь врачи рекомендуют метеозависимым проявлять особую бережность по отношению к себе и своему здоровью: не засиживаться допоздна на работе и не перегружать себя домашними делами, вовремя ложиться спать, находить время для прогулки. Чтобы спланировать свою жизнь, людям с метеозависимостью стоит заглядывать в календарь магнитных бурь и не планировать слишком много активностей на дни, когда магнитосфера будет возмущенной.
Будут ли магнитные бури в новогодние каникулы
30 декабря. По мнению астрофизиков Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, в понедельник, 30 декабря, не стоит ждать подвоха от космической погоды. В этот день магнитосфера обещает быть спокойной.
31 декабря. В последний день года вероятность магнитной бури составляет 15%, а сильного магнитного шторма — 25%. Если буря случится, то она будет средней или сильной интенсивности и продлится с раннего утра и до конца суток.
1 января. По прогнозу ученых, начавшаяся в конце 2024 года магнитная буря, продолжится и в 2025-м. Она затронет ночь и раннее утро 1 января. Вероятность бури составит 40%, а сильного магнитного шторма — 25%.
2-8 января. Оставшаяся часть каникул обещает быть спокойной. Астрофизики говорят, что в эти дни значительных возмущений в геосфере не будет, а, значит, у метеозависимых людей есть основания рассчитывать на хорошее самочувствие, которое позволит встретиться с друзьями и близкими или съездить в небольшое путешествие.
Ждать ли магнитных бурь в оставшиеся дни января
Астрофизики подготовили прогноз магнитных бурь до 26 января. Они предполагают, что в этот период возмущения в магнитной сфере возникнут только дважды — 10 и 16 декабря. Их сила будет невелика, поэтому к формированию магнитных бурь они, скорее всего, не приведут. Во все остальные даты космическая погода, предположительно, будет спокойной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.