Больше 30 тысяч домов подключили к газу за год в Свердловской области

В Свердловской области за год подали почти 108,5 тысяч заявок на перевод частных домов на газ, было заключено 77 тысяч договоров. Бесплатно газовые сети проложили к 52,7 тысячам участков, а 30,8 тысяч домов уже отапливаются газом, сообщает департамент информационной политики региона (ДИП).
«Мы ускоренными темпами создаём новую газовую инфраструктуру, которая позволяет повысить комфортность и экологичность проживания жителей в частном секторе», — передает слова министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова ДИП. Он надеется, что помимо отдыха свердловчане смогут подготовить дома, возле которых проходят газопроводы, к подключению и подаче газа.
С момента начала президентской программы в октябре 2021 года уже проложено больше 2,6 тысячи километров газовых сетей. Благодаря этому у 91 тысячи домов появилась возможность подключиться к газу.
На строительство газопроводов было направлено больше 12 миллиардов рублей. Около 9,6 из них — займы от Единого оператора газификации «Газпром газификация».
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