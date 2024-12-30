«Скоро домой»: россияне, вернувшиеся из плена, позвонили родным. Видео

Военные России позвонили семьям после обмена пленными с Украиной
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Освобожденные из украинского плена военные России возвращаются домой
Освобожденные из украинского плена военные России возвращаются домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После обмена пленными между Москвой и Киевом российские военные позвонили родным со словами: «Скоро домой». Они отмечают, что соскучились по своим семьям. Видео интервью с бойцами ВС РФ приводит Минобороны. 

«Скоро домой! Как там дети, как мать...» — заявил один из освобожденных военных РФ. Его слова передает оборонное ведомство в telegram-канале. 

Другой боец сообщил, что до сих пор не верит в свое возвращение домой. По его словам, все освобожденные военные и их семьи очень рады этому событию. Он подчеркнул, что оборонное ведомство ценит ВС РФ и помнит о них. 

Обмен пленным проходил в формате 150 на 150 человек. Российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, пишет деловое издание «Взгляд». Позже их отправят на Родину для прохождения реабилитации. В обмене военнопленными содействие оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает «Царьград». 

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После обмена пленными между Москвой и Киевом российские военные позвонили родным со словами: «Скоро домой». Они отмечают, что соскучились по своим семьям. Видео интервью с бойцами ВС РФ приводит Минобороны.  «Скоро домой! Как там дети, как мать...» — заявил один из освобожденных военных РФ. Его слова передает оборонное ведомство в telegram-канале.  Другой боец сообщил, что до сих пор не верит в свое возвращение домой. По его словам, все освобожденные военные и их семьи очень рады этому событию. Он подчеркнул, что оборонное ведомство ценит ВС РФ и помнит о них.  Обмен пленным проходил в формате 150 на 150 человек. Российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, пишет деловое издание «Взгляд». Позже их отправят на Родину для прохождения реабилитации. В обмене военнопленными содействие оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает «Царьград». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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