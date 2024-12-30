После обмена пленными между Москвой и Киевом российские военные позвонили родным со словами: «Скоро домой». Они отмечают, что соскучились по своим семьям. Видео интервью с бойцами ВС РФ приводит Минобороны.
«Скоро домой! Как там дети, как мать...» — заявил один из освобожденных военных РФ. Его слова передает оборонное ведомство в telegram-канале.
Другой боец сообщил, что до сих пор не верит в свое возвращение домой. По его словам, все освобожденные военные и их семьи очень рады этому событию. Он подчеркнул, что оборонное ведомство ценит ВС РФ и помнит о них.
Обмен пленным проходил в формате 150 на 150 человек. Российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь, пишет деловое издание «Взгляд». Позже их отправят на Родину для прохождения реабилитации. В обмене военнопленными содействие оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), передает «Царьград».
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