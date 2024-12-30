30 декабря 2024

Дмитрий Гордон* заявил о якобы сорванной встрече Путина и Трампа

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Гордон* утверждает, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению
Гордон* утверждает, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, которая якобы должна была состояться 30 декабря, не прошла. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов).

«Днем я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — передает слова Гордона РБК. Журналист утверждает, что получил данную информацию от источников в Вашингтоне и на Украине.

По словам Гордона, причиной отмены встречи, стало недостижение соглашения по условиям окончания активной фазы конфликта. Официально информация не была подтверждена ни одним из официальных лиц.

Ранее Гордон заявил о том, что обладает информацией об «исторической встрече», которая должна пройти 30 декабря. Тогда журналист выдвинул предположение, что горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в графике Путина на 30 декабря контакты международного уровня не запланированы. Он добавил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине или его фазы нет.

*Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов

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Встреча президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, которая якобы должна была состояться 30 декабря, не прошла. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр террористов и экстремистов). «Днем я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — передает слова Гордона РБК. Журналист утверждает, что получил данную информацию от источников в Вашингтоне и на Украине. По словам Гордона, причиной отмены встречи, стало недостижение соглашения по условиям окончания активной фазы конфликта. Официально информация не была подтверждена ни одним из официальных лиц. Ранее Гордон заявил о том, что обладает информацией об «исторической встрече», которая должна пройти 30 декабря. Тогда журналист выдвинул предположение, что горячая фаза конфликта на Украине завершится в 2024 году. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в графике Путина на 30 декабря контакты международного уровня не запланированы. Он добавил, что предпосылок для завершения конфликта на Украине или его фазы нет. *Дмитрий Гордон внесен Минюстом РФ в перечень иноагентов, внесен в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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