30 декабря 2024

Си Цзиньпин обратился к Путину

Си Цзиньпин: КНР и РФ совместно движутся вперед, не следуя по пути конфронтации
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией
В 2024 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин передал поздравления президенту России Владимиру Путину и российскому народу по случаю наступающего Нового года. Он отметил, что Россия и Китай продолжают двигаться вперед вместе, несмотря на изменения на международной арене. 

«Столкнувшись с ускоряющимися изменениями столетия и турбулентной международной ситуацией, Китай и Россия всегда рука об руку двигались вперед по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает агентство Синьхуа. Он также подчеркнул, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, что является важной вехой.

Кроме того, в своем поздравлении Си Цзиньпин указал на успешный запуск Восточного газопровода и открытие Года культуры Китая и России. В ответ Владимир Путин также поздравил Си Цзиньпина с Новым годом, подчеркнув совместные достижения стран в экономике, культуре и других областях. Российский лидер выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Китаем, направленного на укрепление двусторонних отношений.

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Председатель КНР Си Цзиньпин передал поздравления президенту России Владимиру Путину и российскому народу по случаю наступающего Нового года. Он отметил, что Россия и Китай продолжают двигаться вперед вместе, несмотря на изменения на международной арене.  «Столкнувшись с ускоряющимися изменениями столетия и турбулентной международной ситуацией, Китай и Россия всегда рука об руку двигались вперед по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает агентство Синьхуа. Он также подчеркнул, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, что является важной вехой. Кроме того, в своем поздравлении Си Цзиньпин указал на успешный запуск Восточного газопровода и открытие Года культуры Китая и России. В ответ Владимир Путин также поздравил Си Цзиньпина с Новым годом, подчеркнув совместные достижения стран в экономике, культуре и других областях. Российский лидер выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Китаем, направленного на укрепление двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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