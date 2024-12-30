Си Цзиньпин обратился к Путину

Председатель КНР Си Цзиньпин передал поздравления президенту России Владимиру Путину и российскому народу по случаю наступающего Нового года. Он отметил, что Россия и Китай продолжают двигаться вперед вместе, несмотря на изменения на международной арене.
«Столкнувшись с ускоряющимися изменениями столетия и турбулентной международной ситуацией, Китай и Россия всегда рука об руку двигались вперед по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», — заявил Си Цзиньпин. Его слова передает агентство Синьхуа. Он также подчеркнул, что в этом году исполняется 75 лет с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Россией, что является важной вехой.
Кроме того, в своем поздравлении Си Цзиньпин указал на успешный запуск Восточного газопровода и открытие Года культуры Китая и России. В ответ Владимир Путин также поздравил Си Цзиньпина с Новым годом, подчеркнув совместные достижения стран в экономике, культуре и других областях. Российский лидер выразил готовность к продолжению тесного сотрудничества с Китаем, направленного на укрепление двусторонних отношений.
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