Над Северной Осетией сбит еще один БПЛА

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Ранее украинский БПЛА атаковал полигон Шалхи в Северной Осетии
Ранее украинский БПЛА атаковал полигон Шалхи в Северной Осетии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над Северной Осетией системы ПВО сбили еще один беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он добавил, что в результате прилета никто не пострадал. 

«10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит», — заявил Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет. 

Угроза атаки со стороны беспилотников была объявлена еще в 4:00 утра. С того момента в регионе действует оперштаб, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Меняйло обратился к жителям региона и попросил доверять исключительно проверенным источникам информации и не поддаваться на провокации.

Ранее беспилотник был сбит над полигоном Шалхи. В результате аэропорт «Владикавказ» приостановил прием и отправку авиарейсов. 

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Над Северной Осетией системы ПВО сбили еще один беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он добавил, что в результате прилета никто не пострадал.  «10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит», — заявил Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.  Угроза атаки со стороны беспилотников была объявлена еще в 4:00 утра. С того момента в регионе действует оперштаб, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Меняйло обратился к жителям региона и попросил доверять исключительно проверенным источникам информации и не поддаваться на провокации. Ранее беспилотник был сбит над полигоном Шалхи. В результате аэропорт «Владикавказ» приостановил прием и отправку авиарейсов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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