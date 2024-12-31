Над Северной Осетией сбит еще один БПЛА

Над Северной Осетией системы ПВО сбили еще один беспилотник. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. Он добавил, что в результате прилета никто не пострадал.
«10:20. Пригородный район. Еще один беспилотник сбит», — заявил Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.
Угроза атаки со стороны беспилотников была объявлена еще в 4:00 утра. С того момента в регионе действует оперштаб, а все службы находятся в состоянии повышенной готовности. Меняйло обратился к жителям региона и попросил доверять исключительно проверенным источникам информации и не поддаваться на провокации.
Ранее беспилотник был сбит над полигоном Шалхи. В результате аэропорт «Владикавказ» приостановил прием и отправку авиарейсов.
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