Украина атаковала Северную Осетию

Меняйло: сбит беспилотник над полигоном Шалхи в Северной Осетии
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Из-за атаки беспилотников в Северной Осетии закрыли аэропорт, заявил Меняйло
Из-за атаки беспилотников в Северной Осетии закрыли аэропорт, заявил Меняйло Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбит беспилотник. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.

«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.

По словам главы республики, с 4:00 утра в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) объявлена угроза атаки со стороны беспилотников. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для рейсов, заключил Меняйло.

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Над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбит беспилотник. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло. «Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет. По словам главы республики, с 4:00 утра в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) объявлена угроза атаки со стороны беспилотников. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для рейсов, заключил Меняйло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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