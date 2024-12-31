Украина атаковала Северную Осетию

Из-за атаки беспилотников в Северной Осетии закрыли аэропорт, заявил Меняйло
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Над полигоном Шалхи в Северной Осетии сбит беспилотник. Об этом рассказал глава республики Сергей Меняйло.
«Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он добавил, что жертв и разрушений нет.
По словам главы республики, с 4:00 утра в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) объявлена угроза атаки со стороны беспилотников. Аэропорт «Владикавказ» закрыт для рейсов, заключил Меняйло.
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