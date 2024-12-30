30 декабря 2024

Снежные барсы из Пермского зоопарка получили подарки к Новому году. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В праздник принято дарить подарки
В праздник принято дарить подарки Фото:

К барсятам Кунгуру и Юнгуру из Пермского зоопарка пришел Дед Мороз. Ирбисы встретили свой первый Новый год. Опекуны поздравили их и привезли подарки.

«Кунгур и Юнгур получили ароматные елки. Радости у „маленьких“ уже почти размером с маму барсят было хоть отбавляй. Тут и любопытство, и восторг, проверка на прочность, и полученные эндорфины и витамины. Родители, Аксу и Снежек, свое внимание переключили на то, что посытнее-коробки, наполненные вкусностями. Как настоящая кошка, Аксу сначала вдоволь поигралась с коробкой, а уже потом принялась за начинку», — поделился в telegram-канале Пермский зоопарк.

Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей. После рождения Кунгура и Юнгура их взяли под опеку сотрудники РЖД.

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К барсятам Кунгуру и Юнгуру из Пермского зоопарка пришел Дед Мороз. Ирбисы встретили свой первый Новый год. Опекуны поздравили их и привезли подарки. «Кунгур и Юнгур получили ароматные елки. Радости у „маленьких“ уже почти размером с маму барсят было хоть отбавляй. Тут и любопытство, и восторг, проверка на прочность, и полученные эндорфины и витамины. Родители, Аксу и Снежек, свое внимание переключили на то, что посытнее-коробки, наполненные вкусностями. Как настоящая кошка, Аксу сначала вдоволь поигралась с коробкой, а уже потом принялась за начинку», — поделился в telegram-канале Пермский зоопарк. Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей. После рождения Кунгура и Юнгура их взяли под опеку сотрудники РЖД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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