К барсятам Кунгуру и Юнгуру из Пермского зоопарка пришел Дед Мороз. Ирбисы встретили свой первый Новый год. Опекуны поздравили их и привезли подарки.
«Кунгур и Юнгур получили ароматные елки. Радости у „маленьких“ уже почти размером с маму барсят было хоть отбавляй. Тут и любопытство, и восторг, проверка на прочность, и полученные эндорфины и витамины. Родители, Аксу и Снежек, свое внимание переключили на то, что посытнее-коробки, наполненные вкусностями. Как настоящая кошка, Аксу сначала вдоволь поигралась с коробкой, а уже потом принялась за начинку», — поделился в telegram-канале Пермский зоопарк.
Два котенка у пары снежных барсов Аксу и Снежека родились летом 2024 года, первый раз с 2019 года. Это уникальное событие для России, так как популяция снежных барсов в России не превышает 70–90 особей. После рождения Кунгура и Юнгура их взяли под опеку сотрудники РЖД.
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