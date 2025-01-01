Какие выплаты вырастут в связи с повышением МРОТ

Эксперт Балынин: поднятие МРОТ в России приведет к росту социальных выплат
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По словам Балынина, к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей
По словам Балынина, к 2030 году МРОТ вырастет до 35 тысяч рублей Фото:

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 22 440 рублей. Это приведет к значительному росту социальных выплат, в том числе пособий по больничным, декретным листам и отпускным, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Пособие по беременности и родам вырастет до 103 285 рублей, а при многоплодной беременности — до 143 123,5 рублей. Минимальные отпускные увеличатся с 656,72 рублей до 765,87 рублей», — заявил Балынин в интервью «Российской газете». Также увеличится пособие по временной нетрудоспособности до 737,75 рублей.

Поднятие МРОТ может подтолкнуть работодателей к увеличению зарплат для сотрудников с доходами выше этого уровня, это приведет к улучшению благосостояния граждан и социально-экономическому развитию страны. Балынин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет не менее 35 тысяч рублей.

С 1 января  в России на 14,8% увеличился и прожиточный минимум (ПМ). Для трудоспособных граждан средний по стране показатель вырастет с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей, а для населения в целом — с 15 453 до 17 733 рублей, передает RT.

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С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 22 440 рублей. Это приведет к значительному росту социальных выплат, в том числе пособий по больничным, декретным листам и отпускным, сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «Пособие по беременности и родам вырастет до 103 285 рублей, а при многоплодной беременности — до 143 123,5 рублей. Минимальные отпускные увеличатся с 656,72 рублей до 765,87 рублей», — заявил Балынин в интервью «Российской газете». Также увеличится пособие по временной нетрудоспособности до 737,75 рублей. Поднятие МРОТ может подтолкнуть работодателей к увеличению зарплат для сотрудников с доходами выше этого уровня, это приведет к улучшению благосостояния граждан и социально-экономическому развитию страны. Балынин отметил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда в России достигнет не менее 35 тысяч рублей. С 1 января  в России на 14,8% увеличился и прожиточный минимум (ПМ). Для трудоспособных граждан средний по стране показатель вырастет с 16 844 до 19 329 рублей, для детей — с 14 989 до 17 201 рубля, для пенсионеров — с 13 290 до 15 250 рублей, а для населения в целом — с 15 453 до 17 733 рублей, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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